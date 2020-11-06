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Игорь Мурог передал благотворительному фонду «Мы вместе» средства индивидуальной защиты
«Мы вместе» — это благотворительный фонд, который помогает женщинам, а также многодетным, неполным и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В его офисе и гуманитарном складе бывает большое количество посетителей, подопечных.

В сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе реализуется комплекс мер, направленных на замедление распространения коронавируса, снижение количества зараженных людей.

Так, председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Рязанской областной Думы Игорь Мурог в четверг, 5 ноября, посетил благотворительный фонд охраны женского здоровья «Мы вместе» и передал организации бактерицидный рециркулятор воздуха, средства индивидуальной защиты.

«Поддержка материнства и сохранение института семьи для меня всегда имеют особое значение. В условиях борьбы с пандемией считаю необходимым помочь тем, кто заботится о сохранении здоровья женщин, проводит работу по профилактике абортов и раннего социального сиротства», — отметил Игорь Мурог.

«Мы вместе» — это благотворительный фонд, который помогает женщинам, а также многодетным, неполным и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В его офисе и гуманитарном складе бывает большое количество посетителей, подопечных. В условиях пандемии для безопасной работы сотрудников и пребывания в помещениях фонда был необходим прибор, который обеззараживает воздух.