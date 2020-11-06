Фото: в Ряжском районе «КаМАЗ» насмерть сбил велосипедиста
49-летний житель Тамбовской области на «КАМаЗе» сбил мужчину-велосипедиста. По предварительной информации, велосипедист ехал по «встречке».
В Ряжском районе «КаМАЗ» насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 6 ноября, примерно в 12:00, в Ряжском районе на 6-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».
49-летний житель Тамбовской области на «КАМаЗе» сбил мужчину-велосипедиста.
По предварительной информации, велосипедист ехал по «встречке».
Велосипедист скончался на месте ДТП.