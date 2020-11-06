Ефремова направили из СИЗО в колонию

Куда именно отправили артиста, собеседники агентства не уточнили. Отмечается, что адрес колонии администрация следственного изолятора сообщит одному из родственников по выбору осужденного.

Актера Михаила Ефремова отправили из СИЗО по месту отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Москве.

Куда именно отправили артиста, собеседники агентства не уточнили.

Отмечается, что адрес колонии администрация следственного изолятора сообщит одному из родственников по выбору осужденного.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.