\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
Сбт, 07
Вск, 08
10°
ЦБ USD 77.19 -1.27 07/11
ЦБ EUR 91.35 -0.77 07/11
Нал. USD 77.36 / 78.55 17:04
Нал. EUR 92 / 92.7 17:04
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
Вчера 12:28
4 685
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
10 080
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
10 512
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
Вчера 17:03
6 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Ефремова направили из СИЗО в колонию
Куда именно отправили артиста, собеседники агентства не уточнили. Отмечается, что адрес колонии администрация следственного изолятора сообщит одному из родственников по выбору осужденного.

Актера Михаила Ефремова отправили из СИЗО по месту отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Москве.

Куда именно отправили артиста, собеседники агентства не уточнили.

Отмечается, что адрес колонии администрация следственного изолятора сообщит одному из родственников по выбору осужденного.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.