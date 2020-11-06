Демонтаж моста у цирка в Рязани завершился

Общая стоимость работ по контракту составляет около 175 миллионов рублей. Напомним, реконструкция проходит моста через Лыбедь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали осенью и должны завершиться в следующем году летом.

Демонтаж моста у цирка в Рязани завершился, сообщили на сайте регионального минтранса.

На сегодня уже устроили кабельную канализацию, демонтировали конструкции существующего моста, разобрали и вывезли грунт насыпи, вынесли водопровод из зоны строительства.

В настоящий момент выполняются работы по переключению линии кабельной связи, подготавливают площадки для погружения свай фундаментов и проводят монолитные работы по устройству ростверков подпорных стен.

В дальнейшем подрядчик смонтирует арочные пролётные строения, построит железобетонные лестничные сходы с подъемными платформами для маломобильных групп населения, установит новое ограждение проезжей части, уложит покрытие на дороге и на тротуарах.

Общая стоимость работ по контракту составляет около 175 миллионов рублей.

Напомним, реконструкция проходит моста через Лыбедь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали осенью и должны завершиться в следующем году летом.