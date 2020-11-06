Аркадий Фомин в День народного единства поучаствовал в субботнике в Шиловском районе

Субботник прошел в среду, 4 ноября, в Шиловском районе. В мероприятии принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Вместе с жителями он привел в порядок территорию у мемориала Славы в селе Борок,
«Сегодня около недавно построенного обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, мы высадили растения. Выбрали выразительный виргинский можжевельник за его красноватый цвет. Спасибо всем, кто принял участие в субботнике, за помощь и неравнодушие», − рассказал Аркадий Фомин.
Напомним, в селе Борок Шиловского района открыли памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее фамилии земляков увековечили на обелиске, расположенном на сельском кладбище.
В 2019 году жители выступили с инициативой установить новый современный памятник в центре села, недалеко от храма. По заявкам граждан администрация городского поселения подготовила соответствующую документацию, и объект победил в конкурсе, который проходил в министерстве территориальных образований Рязанской области.
На строительство памятника выделили 993 967 рублей. Финансирование предусмотрено за счет добровольных пожертвований населения (10%), средств местного (15%) и областного (75%) бюджетов.