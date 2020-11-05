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В Ухолове рецидивист угрожал зарезать жену
Злоумышленник разозлился на супругу и обвинил ее в плохом воспитании ребенка, а затем начал упрекать подростка. Женщина попыталась защитить ребенка, и тогда рецидивист схватил нож и, угрожая убить жену.

В Ухолове рецидивист угрожал зарезать жену, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

43-летний мужчина был дома и выпивал. Он увидел, как его сын случайно уронил на пол телефон и рассердился.

Злоумышленник разозлился на супругу и обвинил ее в плохом воспитании ребенка, а затем начал упрекать подростка.

Женщина попыталась защитить ребенка, и тогда рецидивист схватил нож и, угрожая убить жену. Испугавшись, пострадавшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.