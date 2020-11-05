В Сасове и Михайлове открыли спортплощадки

Площадки построили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В четверг, 5 ноября, в Сасове и Михайлове открыли спортплощадки. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Площадки построили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Глава минспорта Владислав Фролов на церемонии открытия в Сасове отметил, что площадка станет «центром притяжения всех, кто любит спорт и является активным приверженцем здорового образа жизни».

«В этом году подобные спортивные площадки появились в Рязани, Михайлове, Сасовском районе (село Гавриловское) и Рязанском районе (поселок Искра), в следующем году мы также планируем возведение подобных спортивных объектов», — подчеркнул министр.

В Михайлове начала функционировать площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО. Там есть гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажеры, шведские стенки. Они предназначены, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие. Комплекс открыт для посещения в любое время.