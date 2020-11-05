\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
Сбт, 07
10°
ЦБ USD 78.46 -1.54 06/11
ЦБ EUR 92.12 -1.22 06/11
Нал. USD 77.3 / 79.2 16:55
Нал. EUR 91.45 / 92.15 12:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 часов назад
898
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
6 678
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
7 093
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
26 минут назад
145
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Сасове и Михайлове открыли спортплощадки
Площадки построили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В четверг, 5 ноября, в Сасове и Михайлове открыли спортплощадки. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Площадки построили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Глава минспорта Владислав Фролов на церемонии открытия в Сасове отметил, что площадка станет «центром притяжения всех, кто любит спорт и является активным приверженцем здорового образа жизни».

«В этом году подобные спортивные площадки появились в Рязани, Михайлове, Сасовском районе (село Гавриловское) и Рязанском районе (поселок Искра), в следующем году мы также планируем возведение подобных спортивных объектов», — подчеркнул министр.

В Михайлове начала функционировать площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО. Там есть гимнастические скамьи, перекладины, силовые и велотренажеры, шведские стенки. Они предназначены, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие. Комплекс открыт для посещения в любое время.