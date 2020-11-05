\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
Сбт, 07
10°
ЦБ USD 78.46 -1.54 06/11
ЦБ EUR 92.12 -1.22 06/11
Нал. USD 77.6 / 79.2 13:11
Нал. EUR 91.52 / 92.00 12:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
1 час назад
257
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 2020 14:48
6 234
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
6 629
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
29 октября 11:07
30
21 414
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанской области оборудовали 123 пешеходных перехода
На переходах появились дорожные знаки, искусственные неровности, ограждения, светофоры типа Т-7 на Г-образных опорах и разметка из износостойких материалов. На некоторых установили системы «Безопасный переход», включающие в себя камеры фотовидеофиксации.

В 2020 году в Рязанской области оборудовали 123 пешеходных перехода. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

В Рязани и районах области обустроили 123 пешеходных перехода, из них — 55 в областном центре.

На переходах появились дорожные знаки, искусственные неровности, ограждения, светофоры типа Т-7 на Г-образных опорах и разметка из износостойких материалов.

На некоторых установили системы «Безопасный переход», включающие в себя камеры фотовидеофиксации, а также метеостанции для постоянного контроля за ситуацией на дороге.

Кроме того, в этом году в селе Шумашь Рязанского района был оборудован первый в регионе проекционный пешеходный переход.

По данным ведомства, улицы и перекрестки, на которых велись, отбирались по итогам анализа аварийности за предыдущие годы.

В следующем году работы продолжат. В частности, на дорогах оборудуют еще 70 пешеходных переходов.

Также в рамках нацпроекта на дорогах уложили 219,87 километров нового асфальта.