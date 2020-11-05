В Рязанской области оборудовали 123 пешеходных перехода

На переходах появились дорожные знаки, искусственные неровности, ограждения, светофоры типа Т-7 на Г-образных опорах и разметка из износостойких материалов. На некоторых установили системы «Безопасный переход», включающие в себя камеры фотовидеофиксации.

В 2020 году в Рязанской области оборудовали 123 пешеходных перехода. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

В Рязани и районах области обустроили 123 пешеходных перехода, из них — 55 в областном центре.

На переходах появились дорожные знаки, искусственные неровности, ограждения, светофоры типа Т-7 на Г-образных опорах и разметка из износостойких материалов.

На некоторых установили системы «Безопасный переход», включающие в себя камеры фотовидеофиксации, а также метеостанции для постоянного контроля за ситуацией на дороге.

Кроме того, в этом году в селе Шумашь Рязанского района был оборудован первый в регионе проекционный пешеходный переход.

По данным ведомства, улицы и перекрестки, на которых велись, отбирались по итогам анализа аварийности за предыдущие годы.

В следующем году работы продолжат. В частности, на дорогах оборудуют еще 70 пешеходных переходов.

Также в рамках нацпроекта на дорогах уложили 219,87 километров нового асфальта.