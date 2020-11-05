В рязанской НХЛ стартовал дивизион

В матче-открытия «МБ Рязань» разгромил «Поляны» со счетом 13:3. У победителей 8 шайб забросил Андрей Баранов, который возглавил гонку бомбардиров. Прошлогодний победитель чемпионата «Техкомплект» также стартовал с разгромной победой над ЛХК «Сасово».

В новом сезоне не сыграет «Сталькомплект», а его место займет «Автоимпорт», сообщили организаторы.

В матче-открытия «МБ Рязань» разгромил «Поляны» со счетом 13:3. У победителей 8 шайб забросил Андрей Баранов, который возглавил гонку бомбардиров.

Прошлогодний победитель чемпионата «Техкомплект» также стартовал с разгромной победой над ЛХК «Сасово» — 9:2. В такой результативной встрече больше одной шайбы смог забросить защитник Алексей Финогенов, который оформил дубль.

Еще один лидер прошлого сезона «РВВДКУ» одержал «сухую» победу над скопинским «Торпедо» — 8:0. По дублю и двум результативным передачам оформили Валерий Черепанов и Иван Шамшеев.

Дебютант «Автоимпорт» уступил ЛХК «Рыбное» со счетом 2:6. Алексей Ракитский из ЛХК «Рыбное» оформил дубль.

Во втором туре десантники сыграют с полянцами, «МБ Рязань» скрестят клюшки с ЛХК «Рыбное», «Торпедо» отправится в Сасово, а дебютант сыграет с прошлогодним победителем чемпионата