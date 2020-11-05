В Рязани ищут очевидцев ДТП со скрывшимся водителем квадроцикла

Авария произошла 29 октября примерно в 22:00 у дома №59 на улице Дзержинского. По предварительной информации, на перекрестке неизвестный на квадроцикле не предоставил преимущество проезда и врезался в Honda.

В Рязани ищут очевидцев ДТП со скрывшимся водителем квадроцикла, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 29 октября примерно в 22:00 у дома №59 на улице Дзержинского. По предварительной информации, на перекрестке неизвестный на квадроцикле не предоставил преимущество проезда и врезался в Honda. Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

Устанавливается личность водителя квадроцикла.

Очевидцев попросили обращаться обращаться по телефону: (4912) 29-95-86-, 29-76-68 или по адресу: улица Лесная, дом 28.