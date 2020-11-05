В пятом туре рязанской НХЛ «Автомобилист» обыграл «Восход СУ-2»

Без потерь вместе с «Автомобилистом» продолжают идти «Империя» и «Шкода — Рязань». Последние разгромили «десантников» со счетом 9:2, а «Империя» не без труда обыграла «Здоровье» — 4:2.

В пятом туре рязанской НХЛ лидеры последних лет «Автомобилист» и «Восход СУ-2» сыграли между собой. Об этом сообщили организаторы лиги.

С первых минут рязанцы завладели инициативой и смогли открыть счет усилиями Дениса Калинина, однако еще до перерыва касимовцы отыгрались после броска лидера Эдуарда Султанаева. Переломным в матче стал второй период, в котором «Автомобилист» забросил три безответные шайбы. В последней двадцатиминутке обе команды забили еще по два гола. У победителей четыре очка набрал Сергей Баранов (гол и три передачи). Итог встречи 6:3 в пользу автомобилистов.

Таким образом, касимовцы впервые в сезоне потеряли очки.

Без потерь вместе с «Автомобилистом» продолжают идти «Империя» и «Шкода — Рязань». Последние разгромили «десантников» со счетом 9:2, а «Империя» не без труда обыграла «Здоровье» — 4:2.

В первой половине таблицы также размещается «Рельеф- Центр», обыгравший в пятом туре «Сокол» со счетом 4:2, у которого по-прежнему ноль в графе набранные очки. Во второй группе продолжают лидировать «Витязь» и «Динамо — М».

Сине-белые смогли одержать волевую победу над «Соколом» из Сапожка. Сапожковцы вели в счете до третьего периода, в котором «динамовцы» забросили три безответные шайбы. Итог встречи — 4:2.

«Витязь» обыграл аутсайдера таблицы «Офицеров» со счетом 5:1. Офицеры забросили свою вторую шайбу в сезоне.

В борьбе за третье место в таблице дебютант лиги «Гладиатор» с минимальным счетом переиграл ЛХК «Чучково» — 2:1.

По второй победе в сезоне оформили «Лесной» и «Спасск».

Первые лишь в третьем периоде смогли сломить противостояние ЛХК «Дядьково» — 6:4. Четыре подряд шайбы в этом матче было заброшено в меньшинстве.

«Спасск» в матче с «Администрацией города Рязани» находился в роли отыгрывающегося почти два периода. Лишь в третьем периоде спассчане забросили три безответные шайбы и оформили победу со счетом 3:1