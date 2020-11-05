В Подмосковье семьянин похитил школьниц и надругался над ними

Вечером 4 ноября 34-летний подозреваемый подошел на детской площадке к школьницам семи и девяти лет, заманил их в автомобиль под надуманным предлогом и увез в гараж, где надругался над ними.

В подмосковной Истре мужчина похитил двух школьниц и надругался над ними. Об этом пишет Лайф .

Вечером 4 ноября 34-летний подозреваемый подошел на детской площадке к школьницам семи и девяти лет, заманил их в автомобиль под надуманным предлогом и увез в гараж, где надругался над ними.

После преступления мужчина скрылся из гаражей, но пленниц взял с собой.

Автомобиль него подозреваемого остановили полицейские, которые искали девочек. Они увидели похищенных детей на заднем сиденье машины.

С момента поступления сообщения о том, что детей увезли в неизвестном направлении, до момента обнаружения машины прошло около 25 минут.

Также известно, что подозреваемый женат и является отцом двух детей.

Он не был судим, а также не состоял и не состоит на учете в полиции.