В октябре в Рязанской области родились Адам, Медина и Анита
Среди редких имен оказались: У мальчиков — Адам, Юрий, Яков, Федор, Прохор, Олег, Назар, Борис, Леонид, Мирон, Игорь;
Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, как назвали родившихся в октябре детей. Чаще всего мальчикам давали имена: Александр, Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Матвей, Андрей, Никита; Девочкам — Мария, София, Алина, Варвара, Дарья, Елизавета, Ксения, Вероника, Полина.
Среди редких имен оказались:
У мальчиков — Адам, Юрий, Яков, Федор, Прохор, Олег, Назар, Борис, Леонид, Мирон, Игорь;
У девочек — Пелагея, Медина, Анита, Клавдия, Аглая, Валентина, Анита.