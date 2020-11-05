В ноябре изменится расписание рязанских электричек

С 6 по 13 ноября железнодорожники проведут ремонт. Работы пройдут на нескольких участках Рязанской области: Алпатьево — Фруктовая, Старожилово — Хрущево, Луховицы — Щурово.

В ноябре изменится расписание рязанских электричек, сообщила пресс-служба регионального МЖД.

С 6 по 13 ноября железнодорожники проведут ремонт. Работы пройдут на нескольких участках Рязанской области: Алпатьево — Фруктовая, Старожилово — Хрущево, Луховицы — Щурово.

В дни ремонта временно из расписания уберут несколько рейсов на участках Рязань-1 — Дивное и Раменское — Голутвин. У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия.