В Москве продлили «дистанционку» для старшеклассников

Дистанционное обучение продлили еще на две недели. На него временно перевели учеников 6-11 классов.

В Москве продлили «дистанционку» для старшеклассников. Ученики 6-11 классов будут заниматься дома еще две недели — с 9 до 22 ноября. Об этом сообщил сайт Сергея Собянина.

Мэр столицы назвал дистанционное обучение для старшеклассников мерой, которая помогает стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Так, за три недели «дистанционки» заразившихся коронавирусом старшеклассником стало почти вдвое меньше.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась, — говорится в сообщении на сайте. — Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться».

Собянин отметил. что власти постараются сделать все, чтобы «дистанционка» не привела к ухудшению качества образования.