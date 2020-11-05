В Минздраве рассказали, сколько тестов на коронавирус проводят с ошибками
По данным эксперта, ошибки связаны с некачественным взятием материалов. Он уточнил, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала — на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.
Специалист Минздрава Сергей Авдеев рассказал, что тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать неправильный результат, пишут
По данным эксперта, ошибки связаны с некачественным взятием материалов.
Он уточнил, что точность теста зависит еще и от времени взятия материала — на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.