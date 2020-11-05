В Госдуму внесли проект закона о неприкосновенности президента

Сейчас экс-главу государства могут привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные только в период исполнения президентских полномочий. Президента могут задержать, арестовать или обыскать, если эти действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

В Госдуму внесли проект закона о неприкосновенности президента. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Согласно документу, бывшему президенту предоставляется неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им полномочий.

Сейчас экс-главу государства могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные только в период исполнения полномочий.

Согласно законопроекту, выдвинутое Госдумой обвинение экс-президента в госизмене или «другом тяжком преступлении» должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности экс-президента должны принять две трети сенаторов и депутатов.