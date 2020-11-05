В Госдуму внесли проект закона о неприкосновенности президента. Об этом в четверг, 5 ноября,
Согласно документу, бывшему президенту предоставляется неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им полномочий.
Сейчас экс-главу государства могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные только в период исполнения полномочий.
Согласно законопроекту, выдвинутое Госдумой обвинение экс-президента в госизмене или «другом тяжком преступлении» должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.
Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности экс-президента должны принять две трети сенаторов и депутатов.