В Ермишинском районе ищут пропавшего в мае мужчину

В мае этого года мужчина уехал в Москву на работу. Последний раз его видели 30 сентября в городе Жуковский. С тех пор его местонахождение не известно.

В Ермишинском районе разыскивают 24-летнего Владимира Кирилловича Немчанинова, пишет ИД « Пресса ».

В мае этого года мужчина уехал в Москву на работу. Последний раз его видели 30 сентября в городе Жуковский. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 173, вес около 75 кг, волосы светло-русые, коротко стриженые, глаза серо-голубые. Был одет в серую майку, серые спортивные брюки, кроссовки темного цвета. Особые приметы: тату на левой руке со стороны запястья.