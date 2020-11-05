В Дании решили уничтожить всех норок для борьбы с COVID-19

Норки могут быть носителями мутировавшего коронавируса. По данным портала TVS, его уже выявили у 12 человек.

В Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, передает РИА Новости.

По данным портала TVS, мутировавший вирус выявили у 12 человек. Он ослабляет способность к образованию антител, а это, по мнению специалистов, может привести к проблеме при использовании вакцины от COVID-19.

Премьер-министр уточнила, что коронавирус нашли на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23 ситуация неопределенная. Фредериксен отметила, что власти пытались найти решение проблемы, но риск распространения мутировавшего COVID-19 в стране и мире слишком велик.

Как пояснила политик, правительство понимает, что фермеры «теряют дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение».

«Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности», — сказала Фредериксен.

Уничтожать норок будут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.