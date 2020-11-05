В Центральной России спрогнозировали похолодание

Синоптик уточнил, что похолодание продержится как минимум до середины следующей недели, но оно может быть и более длительным.

В Центральной России спрогнозировали похолодание в начале следующей недели. Об этом ТАСС в четверг, 5 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночами станет на 7-8 градусов холоднее (от -2 до +2), дневные температуры упадут на 4-6 градусов (до +4, +6 градусов). При этом, снега не ожидается.

Вильфанд уточнил, что похолодание продержится как минимум до середины следующей недели, но оно может быть и более длительным.