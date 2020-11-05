Усадьба под Рязанью попала в рейтинг самых дорогих арендных домов

Усадьба под Рязанью попала в рейтинг самых дорогих. Список составил ЦИАН.
Коттедж площадью 497 квадратных метров в селе Подлипки Клепиковского района, находящийся в 70 км к северу от Рязани, расположился на седьмом месте из десяти в рейтинге.
Дом стилизован под провинциальную дворянскую усадьбу XIX века. В нем пять спален, столовая с голландской печью, библиотека, кабинет, оружейная и бильярдная.
Для аренды дома в месяц собственник просит полмиллиона рублей. Объявление можно посмотреть по
Самые дорогие домовладения, предназначенные для долгосрочной аренды, находятся в Сочи. По своему ценнику (7 млн рублей за месяц проживания) вилла на пляжной линии с панорамными видами на горы и море уступает лишь нескольким коттеджам на Рублево-Успенском шоссе.