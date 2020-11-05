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Специалисты выберут место для нового моста через Оку в Рязани
Стоимость работы — 99,5 млн рублей, которые выделят из областного бюджета. За эти деньги должны обосновать эффективность капитальных вложений в инвестпроект, назвать сроки строительства, место размещение объекта и технические характеристики моста.

Специалисты выберут место для нового моста через Оку в Рязани. Об этом говорится в тендере на подготовку обоснования инвестиций для строительства дороги через реку, размещенном на сайте госзакупок.

Стоимость работы — 99,5 млн рублей, которые выделят из областного бюджета. За эти деньги должны обосновать эффективность капитальных вложений в инвестпроект, назвать сроки строительства, место размещения объекта и технические характеристики моста.

Работы пройдут в два этапа и продлятся до лета 2021 года.

Как и ожидалось, мост соединит между собой дорогу от Шумаши до Спасска и путь от Дядькова до трассы М5.

Ранее редакция РЗН. инфо разбиралась, нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих пор не отремонтирован старый.