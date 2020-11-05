Собянин рассказал, будут ли вводить жесткие меры в Москве

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом снова обостряется. При этом он отметил, что соблюдение мер безопасности поможет стабилизировать заболеваемость.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице не планируют вводить жесткие меры, пишет ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом снова обостряется. При этом он отметил, что соблюдение мер безопасности поможет стабилизировать заболеваемость.

Он подчеркнул, что система здравоохранения на данном этапе справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть.