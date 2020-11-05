СМИ: рязанский нефтезавод возглавил топ-менеджер из Уфы
Раннее экс-директора АлексеяДемахина уволили после обвинений в том, что «он не смог выстроить работу с природоохранными ведомствами Рязанской области» на фоне державшегося в городе зловония. Нефтезавод несколько раз заявлял о своей непричастности к неприятному запаху в Рязани.
Генеральным директором АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» назначен Сергей Михайлов. Об этом пишет «
Ранее Михайлов работал в Уфе директором филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть — Уфанефтехим».
Раннее экс-директора АлексеяДемахина уволили после обвинений в том, что «он не смог выстроить работу с природоохранными ведомствами Рязанской области» на фоне державшегося в городе зловония. Нефтезавод несколько раз заявлял о своей непричастности к неприятному запаху в Рязани.