СМИ: рязанский нефтезавод возглавил топ-менеджер из Уфы

Раннее экс-директора АлексеяДемахина уволили после обвинений в том, что «он не смог выстроить работу с природоохранными ведомствами Рязанской области» на фоне державшегося в городе зловония. Нефтезавод несколько раз заявлял о своей непричастности к неприятному запаху в Рязани.