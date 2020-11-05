Скончался почетный гражданин Рязани

В посте говорится, что Коростылев внес неоценимый вклад в развитие этнографии, изучение традиционной народной культуры, в сохранение нематериального культурного наследия Рязанского края.

Скончался почетный гражданин Рязани Вячеслав Коростылев. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Виталий Попов на своей странице «ВКонтакте».

В посте говорится, что Коростылев внес неоценимый вклад в развитие этнографии, изучение традиционной народной культуры, в сохранение нематериального культурного наследия Рязанского края.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Васильевича», — написал Попов.

С февраля 1982 по март 2009 года возглавлял областной научно-методический центр народного творчества. Был учредителем и главным редактором «Рязанского этнографического вестника». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».