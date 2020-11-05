Скончалась профессор кафедры культурологии РГУ

«Елена Юрьевна скоропостижно ушла из жизни 4 ноября 2020 года, до последнего момента оставаясь энергичным и позитивным человеком, чутким и вдумчивым преподавателем, активным ученым», — говорится в сообщении.

Скончалась профессор кафедры культурологии, доктор культурологии и преподаватель РГУ имени Есенина Елена Ежова. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в группе филологического факультета университета.

«Елена Юрьевна скоропостижно ушла из жизни 4 ноября 2020 года, до последнего момента оставаясь энергичным и позитивным человеком, чутким и вдумчивым преподавателем, активным ученым», — говорится в сообщении.

Прощание с Ежовой запланировали на пятницу, 6 ноября, в 11:15 у входа в Скорбященский храм.