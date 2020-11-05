Школы в Калуге обработают во время каникул

В школах Калужской области за время каникул проведут генеральные уборки и продезинфицируют помещения. Об этом сообщил министр образования и науки области Александр Аникеев.

В школах Калужской области за время каникул проведут генеральные уборки и продезинфицируют помещения. Об этом сообщил министр образования и науки области Александр Аникеев. Его слова публикует vestnews.ru.

«Я дал специальное распоряжение, чтобы наши школы во время каникул были продезинфицированы. Мы специально на время каникул не проводим никаких мероприятий, за редким исключением. Я попросил директоров школ перевести педагогов на дистанционные формы работы, чтобы они тоже реже появлялись в школах», — рассказал министр.