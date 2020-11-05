С начала года к сетям «Рязаньэнерго» подключили пять ФАПов

Электроэнергию получили новые учреждения медико-санитарной помощи в Касимовском (селе Токарево), Кораблинском (село Кипчаково), Спасском (поселок Откормсовхоза), Ухоловском (село Ольхи) и Шацком (села Черная Слобода) районах Рязанской области.

В ходе работ по технологическому присоединению ФАП специалисты «Рязаньэнерго» в установленные сроки реконструировали существующие, а также построили новые участки линий электропередачи.

«В условиях пандемии, выполняя обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям социально значимых объектов, энергетики вносят свой вклад в реализацию нацпроекта „Здравоохранение“, способствуя повышению качества и доступности медицинской помощи, оказываемой населению региона», — отмечает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенёв.

Благодаря выполненным работам получили электроэнергию новые учреждения медико-санитарной помощи в Касимовском (селе Токарево), Кораблинском (село Кипчаково), Спасском (поселок Откормсовхоза), Ухоловском (село Ольхи) и Шацком (села Черная Слобода) районах Рязанской области.

В настоящее время получено еще 2 заявки на технологическое присоединение медицинских учреждений к сетям «Рязаньэнерго». В ближайшее время специалистами проведут необходимые работы в Касимовском (село Лубяники) и Рыбновском (село Федякино) районах.