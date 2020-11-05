\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
Сбт, 07
ЦБ USD 78.46 -1.54 06/11
ЦБ EUR 92.12 -1.22 06/11
Нал. USD 77.1 / 79.2 18:45
Нал. EUR 91.31 / 92.17 21:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
11 часов назад
1 898
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
7 433
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
7 856
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
6 часов назад
2 389
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанский полицейский сразится за победу в конкурсе «Народный участковый»
Рязанский полицейский Сергей Корешков сразится за победу в конкурсе «Народный участковый». Корешков стал победителем регионального этапа конкурса. Майор полиции служит в органах внутренних дел с 2003 года.

Рязанский полицейский Сергей Корешков сразится за победу в конкурсе «Народный участковый», сообщил сайт регионального УМВД.

Корешков стал победителем регионального этапа конкурса. Майор полиции служит в органах внутренних дел с 2003 года.

Проголосовать за рязанца можно по ссылке.

Победителей конкурса определят на основе индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Главный приз — внедорожника УАЗ «Патриот».

Фото с сайта конкурса