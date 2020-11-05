Рязанский полицейский сразится за победу в конкурсе «Народный участковый»
Рязанский полицейский Сергей Корешков сразится за победу в конкурсе «Народный участковый». Корешков стал победителем регионального этапа конкурса. Майор полиции служит в органах внутренних дел с 2003 года.
Рязанский полицейский Сергей Корешков сразится за победу в конкурсе «Народный участковый», сообщил сайт регионального УМВД.
Корешков стал победителем регионального этапа конкурса. Майор полиции служит в органах внутренних дел с 2003 года.
Проголосовать за рязанца можно по
Победителей конкурса определят на основе индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.
Главный приз — внедорожника УАЗ «Патриот».
Фото с сайта конкурса