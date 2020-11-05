Рязанский полицейский сразится за победу в конкурсе «Народный участковый»

Рязанский полицейский Сергей Корешков сразится за победу в конкурсе «Народный участковый». Корешков стал победителем регионального этапа конкурса. Майор полиции служит в органах внутренних дел с 2003 года.