\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
Сбт, 07
10°
ЦБ USD 78.46 -1.54 06/11
ЦБ EUR 92.12 -1.22 06/11
Нал. USD 77.3 / 79.2 16:55
Нал. EUR 91.45 / 92.15 12:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
4 часа назад
895
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
6 676
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
7 090
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
25 минут назад
142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Видео: рязанец устроил свалку в своей квартире
Жильцы через суд добились выселения мужчины из квартиры, которую ему когда-то выдал завод. Теперь она муниципальная, но бывший хозяин продолжает приносить мусор в квартиру, на которой уже больше года нет замка. Ключей от подъезда у него нет, но он все равно проникает в дом.

Рязанец устроил свалку в своей квартире. Сюжет об этом сняла телекомпания «Город».

Мужчина жил в доме №2 корпус 2 на улице Старореченской. По словам соседей, он несколько лет приносит в квартиру разный мусор.

В этом году соседи смогли добиться вывоза мусора из квартиры с помощью родственников мужчины. Местная жительница Раиса Полунина рассказала, что из квартиры вывезли восемь «КамАЗов» мусора.

«Ну, вот сейчас там опять восемь «КамАЗов», — сетует женщина.

Другая жительница Нина Цветкова пояснила, что из-за образовавшейся свалки жильцов дома мучают вонь и тараканы.

«Мы живем, как на свалке, — констатировала она, отметив, что мужчина начал «бродяжничать» три года назад после смерти супруги.

Жильцы через суд добились выселения мужчины из квартиры, которую ему когда-то выдал завод. Теперь она муниципальная, но бывший хозяин продолжает приносить мусор в квартиру, на которой уже больше года нет замка. Ключей от подъезда у него нет, однако он все равно проникает в дом.

Юрист Анастасия Носова пояснила, что мужчина может понести уголовное наказание за незаконное проникновение в жилище.

Жильцы обратились в прокуратуру.

В управлении энергетики и ЖКХ журналистам сообщили, что вопрос взят на контроль, доступ в квартиру будет закрыт. Управляющая компания пообещала следить за целостностью замков.