Видео: рязанец устроил свалку в своей квартире

Жильцы через суд добились выселения мужчины из квартиры, которую ему когда-то выдал завод. Теперь она муниципальная, но бывший хозяин продолжает приносить мусор в квартиру, на которой уже больше года нет замка. Ключей от подъезда у него нет, но он все равно проникает в дом.

Рязанец устроил свалку в своей квартире. Сюжет об этом сняла телекомпания «Город».

Мужчина жил в доме №2 корпус 2 на улице Старореченской. По словам соседей, он несколько лет приносит в квартиру разный мусор.

В этом году соседи смогли добиться вывоза мусора из квартиры с помощью родственников мужчины. Местная жительница Раиса Полунина рассказала, что из квартиры вывезли восемь «КамАЗов» мусора.

«Ну, вот сейчас там опять восемь «КамАЗов», — сетует женщина.

Другая жительница Нина Цветкова пояснила, что из-за образовавшейся свалки жильцов дома мучают вонь и тараканы.

«Мы живем, как на свалке, — констатировала она, отметив, что мужчина начал «бродяжничать» три года назад после смерти супруги.

Жильцы через суд добились выселения мужчины из квартиры, которую ему когда-то выдал завод. Теперь она муниципальная, но бывший хозяин продолжает приносить мусор в квартиру, на которой уже больше года нет замка. Ключей от подъезда у него нет, однако он все равно проникает в дом.

Юрист Анастасия Носова пояснила, что мужчина может понести уголовное наказание за незаконное проникновение в жилище.

Жильцы обратились в прокуратуру.

В управлении энергетики и ЖКХ журналистам сообщили, что вопрос взят на контроль, доступ в квартиру будет закрыт. Управляющая компания пообещала следить за целостностью замков.