Рязанец изобрел «вечный» двигатель

Изобретение представляет из себя металлическое колесо со спицами из ниток, которое вращается само по себе. «Эта конструкция будет работать и днем, и ночью», — сказал Трунин.

Рязанец Евгений Трунин изобрел «вечный» двигатель. Сюжет об этом показала телекомпания «Город».

Изобретение представляет из себя металлическое колесо со спицами из ниток, которое вращается само по себе.

«Эта конструкция будет работать и днем, и ночью», — сказал Трунин.

Он также сказал, что изобретение можно назвать «преобразователем энергии».