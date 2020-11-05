Рязанцев предупредили об отключении телевидения и радио

Из-за монтажа оборудования на антенно-мачтовом сооружении РТПС Мосолово 5 и 6 ноября с 9:00 до 17:00 остановят все технические средства теле и радиовещания, задействованных в трансляции программ.

Рязанцев предупредили об отключении телевидения и радио, сообщила пресс-служба регионального минтерпола.

Из-за монтажа оборудования на антенно-мачтовом сооружении РТПС Мосолово 5 и 6 ноября с 9:00 до 17:00 остановят все технические средства теле и радиовещания, задействованных в трансляции программ.

Список районов, входящих в зону приема 1-го и 2-го мультиплексов с РТПС Мосолово: Кораблинский, Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Спасский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский и Шиловский.

«Во время отключения телевизионных передающих средств сигналы телевизионных программ будут без перерыва подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов», — говорится в сообщении.