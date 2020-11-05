«Рязаньэнерго» призвал охотников соблюдать правила электробезопасности

Энергетики регулярно фиксируют факты стрельбы из охотничьего оружия по изоляторам линий электропередачи. Подобные необдуманные поступки приводят к выведению из строя оборудования и создают аварийные ситуации в электросетевом хозяйстве.

Энергетики предупреждают рязанцев, проводящих свой досуг на природе, об опасности неосторожного поведения вблизи энергообъектов и призывают к недопущению фактов вредительства.

Для охраны жизни и здоровья жителей, а также обеспечения сохранности и бесперебойной работы оборудования специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напоминают о недопустимости противоправных действий в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). Несанкционированное вмешательство в работу электроустановок влечет за собой не только ответственность, включая уголовную, но и является смертельно опасным занятием.

Энергетики регулярно фиксируют факты стрельбы из охотничьего оружия по изоляторам линий электропередачи. Подобные необдуманные поступки приводят к выведению из строя оборудования и создают аварийные ситуации в электросетевом хозяйстве. Кроме того, в результате разрушения изоляторов может произойти обрыв провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приводит к возникновению шагового напряжения — и в этом случае шансы остаться в живых у нарушителей минимальны.

Преступные действия вандалов наносят ущерб не только энергосетевой компании, но и всем потребителям. Повреждение изоляторов может нарушить электроснабжение населенных пунктов, промышленных предприятий, социально-значимых объектов, больниц и школ. Работа энергетиков по восстановлению поврежденного электрооборудования и требует больших временных и материальных затрат.

Специалисты «Рязаньэнерго» призывают всех жителей региона, проводящих свободное время на лоне природе, оставаться благоразумными и социально ответственными гражданами, помнить, как о безопасности и здоровье людей, так и о необходимости сохранения нормального функционирования жизненно важных объектов электроэнергетики.

В случае, если вы обнаружили факты вандализма на объектах электросетевого комплекса, или стали свидетелем нарушений, которые могут привести к повреждениям линий электропередачи, вам необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру контакт-центра 8-800-220-0-220, а также в правоохранительные органы.