Россиян призвали перенести поездки за границу

В ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация в мире продолжает «стремительно ухудшаться». А эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

МИД призвал россиян перенести необязательные поездки за границу из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация в мире продолжает «стремительно ухудшаться». А эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

Напомним, сейчас из России разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.