\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
Сбт, 07
ЦБ USD 78.46 -1.54 06/11
ЦБ EUR 92.12 -1.22 06/11
Нал. USD 77.1 / 79.2 19:27
Нал. EUR 91.31 / 91.35 17:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
8 часов назад
1 431
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
7 079
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
7 493
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
3 часа назад
1 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Россиян призвали перенести поездки за границу
В ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация в мире продолжает «стремительно ухудшаться». А эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

МИД призвал россиян перенести необязательные поездки за границу из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация в мире продолжает «стремительно ухудшаться». А эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

Напомним, сейчас из России разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.