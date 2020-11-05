Пьяный житель Тумы зарубил топором зятя

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пьяный житель поселка Тума Клепиковского района зарубил топором зятя, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 3 ноября во время семейного конфликта 56-летний хозяин дома ударил 34-летнего зятя топором по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где позже он скончался.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).