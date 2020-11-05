Пьяный рязанец сбил подростка и объяснил свой поступок

Приехавшая на место родственница водителя пояснила, что тот неоднократно пытался сесть за руль нетрезвым. По словам рязанки, она обычно отбирала у него ключи от машины, но в этот раз не успела.

Пьяный рязанец сбил подростка и объяснил свой поступок. Мужчина сбил 17-летнюю девушку на улице Интернациональной. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Сюжет об этом сняла телкомпания «Город».

42-летний водитель заявил сотрудникам ГИБДД, что девушка сама виновата в происшествии.

«Человек просто ходит не в том месте… не в то время, правильно?» — сказал он автоинспектору и подтвердил утверждение автоинспектора, что сам «выпил не в том месте — за рулем».

Приехавшая на место родственница водителя пояснила, что тот неоднократно пытался сесть за руль нетрезвым. По словам рязанки, она обычно отбирала у него ключи от машины, но в этот раз не успела.