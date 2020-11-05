Пьяный рязанец на «Калине» врезался в дерево

ДТП произошло в среду, 4 ноября, примерно в 20:05 в селе Тюшево Рязанского района. В аварии пострадал 26-летний пассажир.

Пьяный рязанец на Lada Kalina врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в среду, 4 ноября, примерно в 20:05 в селе Тюшево Рязанского района. По предварительной информации, 31-летний пьяный водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

В аварии пострадал 26-летний пассажир. Ему оказали медпомощь.