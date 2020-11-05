Оперштаб: 11 заболевших коронавирусом детей попали в больницу

По информации регионального минздрава, состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 341 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.