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Оперштаб: 11 заболевших коронавирусом детей попали в больницу
По информации регионального минздрава, состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 341 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

11 заболевших коронавирусом детей попали в больницу, сообщил в четверг, 5 ноября, оперштаб региона.

Всего в лечебных учреждениях находятся 453 пациента с COVID-19.

По информации регионального минздрава, состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 341 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 46 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.