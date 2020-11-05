Назван фактор, влияющий на повторное заражение СOVID-19

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью
Альтштейн пояснил, что после первого заражения организм может усилить барьер между собой и коронавирусом, но так происходит не всегда. Вирусолог призвал переболевших людей соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.
Эксперт отметил, что повторные случаи заражения происходят нечасто.
«Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», — объяснил вирусолог.
Анатолий Альтштейн считает, что вероятность повторного заражения можно оценить уже во время первой болезни.
«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал он.