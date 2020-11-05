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Назван фактор, влияющий на повторное заражение СOVID-19
Ученый призвал переболевших людей соблюдать меры предосторожности наравне с остальными. Он отметил, что повторные случаи заражения происходят нечасто.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik назвал фактор, влияющий на повторное заражение СOVID-19. По его словам, все зависит от иммунитета.

Альтштейн пояснил, что после первого заражения организм может усилить барьер между собой и коронавирусом, но так происходит не всегда. Вирусолог призвал переболевших людей соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.

Эксперт отметил, что повторные случаи заражения происходят нечасто.

«Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая», — объяснил вирусолог.

Анатолий Альтштейн считает, что вероятность повторного заражения можно оценить уже во время первой болезни.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал он.