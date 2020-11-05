На пожаре в Пронске погибли 77-летняя пенсионерка и кошка

На место приехали три расчета. Пожар потушили. При разборе завалов нашли труп хозяйки дома — 77-летней пенсионерки. Рядом с телом обнаружили мертвую кошку.