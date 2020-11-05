На пожаре в Пронске погибли 77-летняя пенсионерка и кошка
На место приехали три расчета. Пожар потушили. При разборе завалов нашли труп хозяйки дома — 77-летней пенсионерки. Рядом с телом обнаружили мертвую кошку.
Рано утром в четверг, 5 ноября, в Пронске произошел пожар в доме на улице Набережной, сообщил сайт ИД «
На место приехали три расчета. Пожар потушили.
При разборе завалов нашли труп хозяйки дома — 77-летней пенсионерки. Рядом с телом обнаружили мертвую кошку.
Причина возгорания устанавливается.