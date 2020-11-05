Мэрия напомнила о запрете для школьников посещать ТЦ в каникулы
Согласно документу, с 5 по 15 ноября несовершеннолетним запрещено находиться «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или иных законных представителей».
Согласно документу, с 5 по 15 ноября несовершеннолетним запрещено находиться «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или иных законных представителей».
Рязанцам напомнили о мерах безопасности, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток, обеспечение социальной дистанции.