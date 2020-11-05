Мэрия напомнила о запрете для школьников посещать ТЦ в каникулы

Согласно документу, с 5 по 15 ноября несовершеннолетним запрещено находиться «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или иных законных представителей».

Мэрия напомнила, что в Рязани учащимся запретили посещать торгово-развлекательные центры без родителей во время продленных осенних каникул. Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора Рязанской области №388-рг.

Согласно документу, с 5 по 15 ноября несовершеннолетним запрещено находиться «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или иных законных представителей».

Рязанцам напомнили о мерах безопасности, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток, обеспечение социальной дистанции.