Любимов: началась реальная работа по реализации «дорожной карты» моста-дублера через Оку

Согласно документации, мост соединит между собой дорогу от Шумаши до Спасска и путь от Дядькова до трассы М-5. Для его строительства планируют привлечь деньги из федерального бюджета.

В четверг, 5 ноября, Николай Любимов заявил о начале «реальной работы» реализации «дорожной карты» моста-дублера через Оку. Губернатор прокомментировал старт электронных торгов на сайте Госзакупок на подготовку обоснования инвестиций строительства моста, сообщил сайт регионального правительства.

Согласно документации, мост соединит между собой дорогу от Шумаши до Спасска и путь от Дядькова до трассы М-5. Для его строительства планируют привлечь деньги из федерального бюджета.

«Этот вопрос обсуждался во время рабочей встречи с Министром транспорта России Евгением Дитрихом и Председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым в сентябре текущего года, — пояснил губернатор. — Я благодарен Минтрансу России и лично Евгению Ивановичу и Андрею Михайловичу за содействие, поддержку Рязанского региона в развитии транспортной инфраструктуры, совместную работу по реализации в этой сфере крупных проектов, очень значимых для экономики и жителей нашей области».

Рязанская область в настоящее время является одним из немногих субъектов, который имеет всего один мост через достаточно широкую реку. По словам Любимова, новый мост существенно разгрузит рязанские дороги и улучшит транспортную ситуацию и сообщение Рязани с близлежащими муниципалитетами.

Начальная стоимость контракта составляет более 99,5 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков хотят рассмотреть в конце ноября — начале декабря.

Согласно документации, работы по подготовке обоснования инвестиций должны начаться с момента заключения контракта. Окончание первого этапа запланировано на 21 декабря, второго этапа — на 31 мая 2021 года.

Примерная стоимость строительства моста — 6,6 миллиарда рублей.

Ранее редакция РЗН. инфо разбиралась, нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих пор не отремонтирован старый.