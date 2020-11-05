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Команда «Ростелекома» завоевала три золотые медали на WorldSkills Hi-Tech 2020
WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года.

По итогам VII Национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech 2020 команда «Ростелекома» завоевала сразу три золотые медали в компетенциях: «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Сетевое и системное администрирование» и «Кибербезопасность».

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 конкурсантов из разных городов России и 12 стран мира. Экспертное сообщество представили более 100 человек. Участники соревновались в 24 компетенциях в дистанционно-очном формате.

«В этом году и организация корпоративного чемпионата, и участие в национальных соревнованиях потребовали от нашей команды нового уровня профессионализма, слаженности и технологичности. Я рад, что все сопутствующие сложности не ослабили боевой дух команды, и нашим коллегам удалось показать такой выдающийся уровень компетенций. Поздравляю медалистов и их наставников с заслуженной и знаменательной победой!» — сказал директор департамента HRM-технологий и аналитики «Ростелекома» Никита Черкасенко.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2020 проводится союзом «Молодые профессионалы» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», крупнейших холдингов и корпораций. Партнерство WorldSkills Россия и отечественных индустриальных компаний способствует эффективной подготовке специалистов внутри корпораций — именно они смогут увеличить производительность труда, что станет основой роста экономики страны.

Пятый год подряд «Ростелеком» организовывает конкурсную площадку по профильной компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». На базе АТС в городе Мытищи был создан центр управления соревнованиями, где с соблюдением всех санитарных норм были организованы рабочие места конкурсантов.