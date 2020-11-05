Китай приостановил въезд из России по визам

Указано, что запрет касается поездок для решения «личных вопросов и воссоединения семьи». Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.

Китай из-за пандемии коронавируса временно приостановил въезд граждан из России по некоторым категориям виз и виду на жительство, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в Москве.

Указано, что запрет касается поездок для решения «личных вопросов и воссоединения семьи».

Эти меры не коснутся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С. Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство и консульства КНР в России. Въезд в страну по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен.