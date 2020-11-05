Как выбрать квартиру с идеальной планировкой

Квартира — это серьезное вложение и, пожалуй, одно из самых дорогих. Поэтому к рассмотрению вариантов своего нового дома стоит подойти ответственно. Помимо района, инфраструктуры, расположения, экологии и других факторов в какой-то момент наступает вопрос планировки.

Как выбрать квартиру для комфортной жизни? Чаще всего этот вопрос встает при поиске жилья перед покупкой.

Квартира — это серьезное вложение и, пожалуй, одно из самых дорогих. Поэтому к рассмотрению вариантов своего нового дома стоит подойти ответственно. Помимо района, инфраструктуры, расположения, экологии и других факторов в какой-то момент наступает вопрос планировки.

Так что же включает в себя понятие идеальная планировка?

Функциональной, рациональность и зонирование — три кита, которые должен реализовать каждый застройщик в своих домах для создания правильных квартир.

Подробнее об идеальной планировке читайте здесь.