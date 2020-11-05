Из-за аварии часть Московского района осталась без света

В пресс-службе отметили, что авария произошла из-за порванного кабеля на улице Новаторов. По информации РЗН. инфо список адресов, где отключали свет больше. Так, точно известно, что электричества не было в Советском и Московском суде.