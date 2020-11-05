Из-за аварии часть Московского района осталась без света
В пресс-службе отметили, что авария произошла из-за порванного кабеля на улице Новаторов. По информации РЗН. инфо список адресов, где отключали свет больше. Так, точно известно, что электричества не было в Советском и Московском суде.
Во вторник, 5 октября, из-за аварии часть Московского района осталась без света.
В мэрии назвали улицы, где отключали электричество до 14:30. Это улицы Московское шоссе, Костычева, Новаторов и Крупская.
В пресс-службе отметили, что авария произошла из-за порванного кабеля на улице Новаторов.
По информации РЗН. инфо список адресов, где отключали свет больше. Так, точно известно, что электричества не было в Советском и Московском суде.