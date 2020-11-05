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Ипотеку с господдержкой продлили: в Сбербанке — от 6,1%
Программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением Правительства России продлена до 1 июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. По программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением Правительства России продлена до 1 июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. По программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Наибольшим спросом ипотека с господдержкой пользуется в Чувашии (48,5% от всех выданных Сбербанком ипотечных кредитов на вторичном и первичном рынке жилья), Карелии (46,5%), Санкт-Петербурге (43,1%), Воронежской области и Мурманске (по 41,7%). В общем объёме кредитов на покупку квартир в новостройках в Сбербанке доля льготной ипотеки превышает 90%.

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Срок кредита — до 20 лет.

«По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 млрд рублей, — пояснил руководитель блока „Розничный бизнес“ Сбербанка Кирилл Царев. — Мы принимали активное участие в разработке программы и считаем её одним из ключевых элементов поддержки населения во время пандемии коронавируса. Именно льготная ипотека сыграла важнейшую роль в восстановлении кредитования летом и осенью 2020 года. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всего строительного сектора страны, а также его многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели и так далее. Поэтому мы всячески приветствуем продление ипотеки с господдержкой и приглашаем клиентов воспользоваться ею».

Кроме того, Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян. В частности, в программе «Сельская ипотека», о расширении параметров которой на днях было объявлено. Ключевым изменением стала возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также в скором времени, чтобы взять ипотечный кредит в сельской местности, будет необязательно обладать правом собственности на землю — достаточно договора аренды. Данные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.