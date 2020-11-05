Еще у сотни рязанцев подтвердился коронавирус

В России зарегистрировали 19 404 новых случая коронавируса (с начала пандемии 1 712 858). Вылечились 1 279 169 пациентов (12 238 человек за сутки), умерли 29 509 (292 за сутки).

Еще у сотни рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе выявили 11 232 случая заражения. Выздоровел 8 051 человек (за сутки 87), умерли 65 рязанцев (за сутки летальных случаев нет).

В России зарегистрировали 19 404 новых случая коронавируса (с начала пандемии 1 712 858). Вылечились 1 279 169 пациентов (12 238 человек за сутки), умерли 29 509 (292 за сутки).