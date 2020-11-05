Дело москвича, зарезавшего сына в Рязанской области, передали в суд

Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа, в селе Выжелес. 67-летний мужчина был пьян. Между родственниками произошла ссора.

Дело москвича, зарезавшего сына в Рязанской области, передали в суд, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа, в селе Выжелес. 67-летний мужчина был пьян. Между родственниками произошла ссора. Отец дважды ударил 44-летнего сына ножом в грудь, тот скончался от полученных травм.

В августе злоумышленника арестовали на два месяца.

Расследование дела завершилось, его передали в суд для рассмотрения.