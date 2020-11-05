Число случаев COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США.

В мире с начала пандемии выявили 48 034 287 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 224 415 заболевших. Это данные университета Джонса Хопкинса, которые в четверг, 5 ноября, приводит «Интерфакс».

По данным счетчика Worldometers, в мире выявили 48 438 720 заразившихся и — 1 231 026 летальных исходов.

Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США. Там коронавирус зарегистрировали у 9 480 242 человек, 233 663 скончались.

За США в списке — Индия (8 313 876 случаев и 123 611 умерших) и Бразилия с (5 590 025 и 161 106).